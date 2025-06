Nintendo Switch 2 già da record: 3,5 milioni di console vendute in tutto il mondo

Per Nintendo, il lancio di Switch 2 è solo l'inizio: con due giochi first-party lanciati in concomitanza con la console (Mario Kart World e Nintendo Switch 2 Welcome Tour), per il colosso giapponese si prospettano infatti dei mesi particolarmente intensi, con le uscite di altri titoli come Donkey Kong Bananza (17 luglio), Drag X Drive (estate) e Leggende Pokémon: Z-A (16 ottobre), oltre alle versioni ampliate di Super Mario Party Jamboree (24 luglio) e Kirby e la terra perduta (28 agosto) e altre produzioni esclusive previste per il 2025 ma ancora senza data, come Kirby Air Riders e Metroid Prime 4: Beyond.