Leggende Pokémon Z-A arriva a ottobre: un evento per scoprire il videogame di Nintendo

Nintendo ha confermato che maggiori informazioni sul gioco saranno condivise in occasione di un nuovo Pokémon Presents, il formato digitale studiato in collaborazione con The Pokémon Company per presentare le novità del franchise di Game Freak. L'appuntamento è previsto per il 22 luglio, con una presentazione che dovrebbe mostrare le nuove meccaniche di gioco, rivisitazioni di vecchie caratteristiche come le "megaevoluzioni" e, ovviamente, alcune delle creature che sarà possibile catturare nell'avventura, oltre agli "starter" Chikorita, Tepig e Totodile.