Switch 2 già nelle mani del pubblico, Nintendo "blocca" tutto con un aggiornamento

Nel frattempo, sono sempre più numerosi i negozi che stanno ricevendo le unità destinate alla vendita della console che prenderà il posto di Nintendo Switch: al lancio, la nuova piattaforma potrà contare sul supporto di Mario Kart World, il peculiare videogioco di benvenuto intitolato Switch 2 Welcome Tour e le versioni "potenziate" di alcuni dei titoli più rappresentativi della console precedente (inclusi gli ultimi due capitoli di The Legend of Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kindgom), mentre tra le terze parti ci sarà spazio per Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Sid Meier's Civilization VII, Sonic X Shadows Generations, Split Fiction, Street Fighter 6, Yakuza 0: Director's Cut e tanti altri.