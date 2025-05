Videogiochi: Nintendo fa causa a Genki per le anticipazioni su Switch 2

Secondo quanto emerge dai documenti presentati alla corte in California, Genki ha mostrato una stampa in 3D sostanzialmente identica a Switch 2 prima che Nintendo fosse pronta a presentare la sua console, anticipando caratteristiche e funzionalità (come il sistema di aggancio magnetico e la possibilità di utilizzare i controller come un mouse) dell'erede di Switch e generando una forte attenzione mediatica in tutto il mondo.