Videogiochi: Nintendo sceglie l'intelligenza artificiale per Switch 2

Sebbene non sia stato confermata la tipologia di DLSS (Deep Learning Super Sampling) utilizzata da NVIDIA per Switch 2, il colosso specializzato in periferiche hardware svela che il processore grafico alla base della nuova console di Nintendo sarà "dieci volte più potente rispetto a quello dell'originale Switch", permettendo alla nuova ammiraglia di offrire una risoluzione di 1080p con frame-rate a 120 fotogrammi per secondo in modalità portatile e spingendosi fino alla cornice Ultra-HD in 4K sfruttando la base dedicata per giocare sulla tv.