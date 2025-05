RIV Capital, solidità e innovazione per la democratizzazione degli investimenti

E in questo scenario un ruolo fondamentale sarà quello assunto dalle stablecoin, ovvero criptovalute, come suggerisce il termine stesso, più stabili e meno volatili perché ancorate ad un bene e il cui valore non è legato alla domanda/offerta del mercato, come accade invece con i bitcoin. "Le stablecoin, unite alla tokenizzazione degli asset, permettono a un pubblico più ampio di accedere a prodotti finanziari innovativi e potenzialmente redditizi - spiega ancora Marzo -. La rivoluzione digitale in atto sta infatti favorendo una democratizzazione della finanza di portata storica”.