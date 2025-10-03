Videogiochi: il Nintendo Game Boy di Lego diventa una console vera

Nel dettaglio, Natalie ha integrato il circuito di alimentazione usato per le sue schede Safer Charger, trasformando l'interruttore in un pulsante di accensione e aggiungendo i pin per la matrice dei tasti e per l'audio. L'obiettivo era di trasformare il set di mattoncini in una console senza emulazione: Natalie ha realizzato una scheda madre personalizzata che si inserisce nella scocca LEGO e sfrutta l'alloggiamento delle cartucce incluse nel set per riprodurre i videogiochi del passato di Nintendo, tra i più amati della scena retrogaming.