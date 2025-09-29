Logo Tgcom24
CAMBI AL VERTICE

Nintendo: il presidente Doug Bowser va in pensione, al suo posto Devon Pritchard

Pritchard diventerà la prima donna alla guida della divisione Nintendo of America, mentre Satoru Shibata sarà il nuovo amministratore delegato

29 Set 2025 - 12:16
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Nintendo ha annunciato il ritiro dell'attuale presidente e direttore operativo di Nintendo of America, Doug Bowser: a succedergli sarà Devon Pritchard, oggi vicepresidentessa con responsabilità su ricavi, marketing ed esperienza del cliente. Contestualmente, Satoru Shibata assumerà il ruolo di amministratore delegato, mantenendo gli attuali incarichi: il passaggio di consegne avverrà il 31 dicembre di quest'anno.

Bowser era entrato a far parte della famiglia di Nintendo nel 2015 come vicepresidente vendite e marketing, diventando vicepresidente senior l'anno successivo. Nel 2019 aveva preso il timone di Nintendo of America dopo il ritiro di una figura amatissima come Reggie Fils-Aimé. "Guidare Nintendo of America è stato l'onore di una vita", ha dichiarato Bowser, esprimendo fiducia nella sua erede: "Devon è una leader eccezionale".

Visualizza il post su Twitter

Pritchard, che diventerà la prima donna ad assumere il comando di Nintendo of America, lavora nell'azienda dal 2006 e in passato è stata vicepresidentessa esecutiva per la gestione degli affari e le relazioni con i produttori. Oltre alla presidenza, entrerà nella dirigenza di Nintendo of America e assumerà il ruolo di "executive officer" della casa madre giapponese. "Sono onorata ed entusiasta di questo nuovo ruolo", afferma Pritchard, che promette di "continuare a sorprendere e a deliziare i fan, accogliendo nuovi giocatori nella famiglia Nintendo".

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha ringraziato Bowser per i "numerosi contributi" e si è detto certo che Pritchard "continuerà a sostenere la missione di Nintendo" di diffondere l'allegria con i propri videogiochi.

nintendo

