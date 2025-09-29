Nintendo: il presidente Doug Bowser va in pensione, al suo posto Devon Pritchard

Bowser era entrato a far parte della famiglia di Nintendo nel 2015 come vicepresidente vendite e marketing, diventando vicepresidente senior l'anno successivo. Nel 2019 aveva preso il timone di Nintendo of America dopo il ritiro di una figura amatissima come Reggie Fils-Aimé. "Guidare Nintendo of America è stato l'onore di una vita", ha dichiarato Bowser, esprimendo fiducia nella sua erede: "Devon è una leader eccezionale".