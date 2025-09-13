Dai 40 anni di Super Mario al ritorno del Virtual Boy: tutte le novità del Nintendo Direct

Il Nintendo Direct di settembre ha aperto le celebrazioni per il 40esimo anniversario di Super Mario Bros., uscito il 13 settembre del 1985 in Giappone, mettendo in fila una valanga di annunci per Switch e Switch 2 tra titoli realizzati dai suoi studi interni e progetti di terze parti che arriveranno sulle due console dell'azienda giapponesi. Svelata la data di Metroid Prime 4 e l'inatteso ritorno del Virtual Boy.