Giappone, la Biblioteca nazionale esclude le "schede digitali" dei videogiochi Nintendo

Dal 2000, infatti, la Biblioteca della Dieta nazionale del Giappone custodisce anche videogiochi in formato fisico, seguendo la legge che obbliga gli editori a depositare una copia di ogni nuova pubblicazione. La collezione accumulata finora è decisamente imponente, con oltre 9.600 titoli tra dischi e cartucce. Questa volta, però, è arrivato uno stop per motivi tecnici e giuridici.