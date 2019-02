Il presidente di Nintendo va in pensione, al suo posto c'è... Bowser

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ

In queste ore, infatti, i fan stanno inondando la rete con toccanti messaggi che sottoliano quanto sia la fine di un'era: il mondo dei videogiochi non dimenticherà mai le apparizioni di Reggie negli spot e sui palchi delle conferenze Nintendo. Celebre, in questo senso, la frase pronunciata durante la presentazione di Wii Fit: "My body is ready" (il mio corpo è pronto).



"Nintendo ha un posto nel mio cuore e l'avrà per sempre. È un posto pieno di gratitudine, per le persone incredibilmente talentuose con cui ho lavorato, per l'opportunità di rappresentare un brand magnifico e, soprattutto, di sentirmi membro della community di gaming più positiva e più duratura al mondo. Non si tratta di un game over per me, ma piuttosto salirò di livello per avere più tempo da passare con mia moglie, con la mia famiglia e con i miei amici", si legge nel messaggio con cui Reggie ha salutato i suoi colleghi e gli appassionati di tutto il mondo.



Comincia un nuovo capitolo per uno dei produttori di videogiochi più famosi di sempre e sappiamo già che la genialità e la simpatia sarà dalla sua parte: al posto di Reggie Fils-Aime arriva Doug... Bowser.



Esatto, avete capito bene, proprio come l'acerrimo nemico di Mario, che subito si è ritrovato legato insieme a suo fratello Luigi. Vedere per credere!