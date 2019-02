Il 2019 di Nintendo si arricchisce con Mario Maker 2 e tanti altri

Innanzitutto, c'è da segnalare l'arrivo di Super Mario Maker 2, il secondo capitolo della serie che permette di creare livelli di Super Mario, previsto per giugno e l'annuncio di The Legend of Zelda: Link’s Awakening, remake di uno dei capitoli di Zelda più apprezzati per Game Boy, che arriverà entro Natale.



Poi c'è stato spazio anche per Astral Chain, un nuovo gioco d’azione di PlatinumGames, gli autori di Bayonetta, in arrivo il 30 agosto e il debutto a sorpresa di Tetris 99, la variante "battle royale" dello storico puzzle game già scaricabile gratuitamente per tutti gli iscritti a Nintendo Switch Online.



Ma non finisce qui, perché sono state annunciate le date di lancio e i periodi di uscita di tanti altri titoli:



- Unravel Two, 22 marzo

-​ Final Fantasy VII, 26 marzo

- Box Boy + Box Girl, 26 aprile

- Assassin's Creed III Remastered, 21 maggio

- Dragon Quest Builders 2, 12 luglio

- Fire Emblem: Three Houses, 26 luglio

- Hellblade Senua's Sacrifice, primavera 2019

- Daemon X Machina, estate 2019

- Grid: Autosport, estate 2019

- Dead by Daylight, autunno 2019

- Rune Factory 4, autunno 2019

- Dragon Quest XI, autunno 2019



Infine, tra la pubblicazione delle demo gratuite di Yoshi’s Crafted World e Daemon X Machina e gli annunci riguardanti i prossimi aggiornamenti di Super Smash Bros. Ultimate e Captain Toad: Treasure Tracker, sul finire della trasmissione è stato reso disponibile per l'acquisto digitale lo storico Final Fantasy IX.



Vi lasciamo ai trailer più importanti della diretta, buona visione!



Super Mario Maker 2