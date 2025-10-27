Videogiochi: dalle console a TikTok, perché Xbox cambia "avversari"

Non sono solo i tagli di personale ad aver fatto discutere nella gestione della divisione di Microsoft dedicata ai videogiochi: solo negli ultimi mesi, infatti, Xbox ha cancellato progetti del calibro di Everwild (Rare), Perfect Dark (The Initiative) e un nuovo gioco di massa online di ZeniMax. Secondo varie ricostruzioni, il team di Turn 10 dietro Forza Motorsport sarebbe stato sciolto e persino il nuovo progetto di Romero Games, realizzato in collaborazione con Microsoft, avrebbe visto un sostanziale taglio dei finanziamenti che ha spinto l'icona dei videogiochi a cercare una strada differente.