Dal ritorno di Fallout 4 al futuro della saga, tutte le novità dal "Fallout Day"

Il gioco di ruolo di Bethesda festeggia 10 anni con la nuova Anniversary Edition, ma non mancano novità per gli episodi New Vegas, Shelter e Fallout 76
In occasione del "Fallout Day", la giornata organizzata da Bethesda per celebrare la sua saga di videogiochi di ruolo, l'editore americano ha messo in fila quattro mosse che ne abbracciano passato, presente e futuro. La più attesa è certamente la riedizione di Fallout 4: la Anniversary Edition del titolo postapocalittico arriverà il 10 novembre e riunirà sei espansioni con oltre 150 contenuti del Creation Club.
Si è tenuto nelle scorse ore l'evento "Fallout Day", con cui Bethesda Game Studios festeggia ogni anno la saga ruolistica ambientata in un futuro postapocalittico. Durante l'evento in diretta, la software house ha annunciato una serie di novità per i videogiochi già esistenti, promettendo inoltre di essere al lavoro su nuovi progetti che saranno svelati a tempo debito.
Il protagonista principale dell'evento è stato Fallout 4, che proporrà un vero cambio di passo con l'arrivo delle Creazioni direttamente all'interno di un menu di gioco che semplifica la gestione dei contenuti sia su PC, sia su console. L'edizione sarà disponibile su Xbox Series X e Series S, Xbox One, PlayStation 4, PS5 e PC, con un aggiornamento dedicato che trasformerà le versioni attuali nella Anniversary Edition.
Per gli abbonati alle piattaforme Xbox Game Pass e PlayStation Plus, il team di sviluppo ha previsto opzioni specifiche per l'accesso ai DLC e alle Creazioni. Nel 2026, infine, il titolo approderà anche su Nintendo Switch 2.
Il filone celebrativo passa anche per Obsidian Entertainment, che ha colto l'occasione per annunciare una versione speciale dell'indimenticabile Fallout: New Vegas, che si arricchirà di un cofanetto fisico creato per i collezionisti in occasione del suo 15esimo anniversario.
Questa versione include la Ultimate Edition per PC, una statua di Victor, le schede di Doc Mitchell, una spilla di Vault Boy e due toppe (Mojave Express e Ricognizione RNC), il tutto racchiuso in una confezione che richiama l'estetica retrofuturistica di Fallout. È un tributo a uno degli episodi più amati, pensato per chi vuole portarsi a casa un pezzo di Mojave.
Sul versante "live service", Fallout 76 si prepara all'arrivo del nuovo aggiornamento Sorgenti Brucianti, atteso per il 2 dicembre, che espanderà la mappa in una regione arida dell'Ohio dominata dal cosiddetto "Re della Ruggine". Questo nuovo aggiornamento vedrà l'arrivo dei deathclaw del deserto e di due nuovi eventi pubblici, oltre a introdurre un sistema di caccia alle taglie che ha come protagonista il Ghoul, interpretato da Walton Goggins nell'adattamento televisivo di Fallout.
Il percorso tecnico proseguirà all'inizio del 2026 con le versioni native per Xbox Series X/S e PS5 e con ottimizzazioni per chi gioca su PS4 e Xbox One.
Chiude il cerchio Fallout Shelter, pronto a sperimentare con le stagioni su dispositivi mobile Android e iOS: cicli tematici che attivano Vault separati e a tempo, con sfide e ricompense che crescono al ritmo dei traguardi raggiunti.
Un tassello che conferma la strategia di Bethesda: tenere viva la community di Fallout su ogni piattaforma, offrendo nuovi motivi per tornare a esplorare i suoi mondi postapocalittici in attesa del nuovo (e attesissimo) quinto capitolo principale.