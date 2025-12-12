Da Divinity ai due videogiochi di Tomb Raider: le novità dei The Game Awards 2025

Il colpo a effetto più evidente è arrivato da una "galassia lontana lontana". Casey Hudson, l'uomo che ha firmato il primo Star Wars: Knights of the Old Republic e la trilogia originale di Mass Effect, torna proprio lì dove molti fan speravano di rivederlo con Star Wars: Fate of the Old Republic, un gioco di ruolo votato all'azione che offrirà un'esperienza narrativa single-player e sarà ambientato in un'epoca di rinascita, in cui le scelte del giocatore determineranno se seguire la luce o l'oscurità. Si tratta a tutti gli effetti dell'erede spirituale di uno dei giochi di ruolo più amati di sempre.