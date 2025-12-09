Resident Evil Requiem punta sul passato: confermato il ritorno di Leon Kennedy

La presenza dello storico volto della serie Resident Evil arriva su PlayStation Store, "rovinando" il probabile annuncio previsto ai The Game Awards
Un'immagine trapelata anzitempo confermerebbe finalmente una delle indiscrezioni più frequenti degli ultimi mesi: Leon S. Kennedy, uno dei personaggi più amati dei videogiochi, sarebbe uno dei protagonisti di Resident Evil Requiem. Lo storico volto della serie horror di Capcom, nata a metà degli anni Novanta e pronta al ritorno nel 2026, è apparso infatti nella nuova copertina del gioco apparsa su PlayStation Store.
La conferma è arrivata indirettamente dal negozio digitale di Sony, dopo che alcuni utenti PlayStation che avevano effettuato la prenotazione del gioco hanno avuto accesso alla schermata di pre-scaricamento, da cui si può ottenere il pacchetto d'installazione del gioco prima dell'uscita. Ed è qui che è apparsa una nuova immagine di copertina di Requiem, che mostra non solo protagonista Grace Ashcroft in primo piano, ma anche l'inconfondibile volto di Leon sullo sfondo.
Il personaggio, dall'aspetto più adulto e provato rispetto al passato ma comunque immediatamente identificabile, ha fatto ben presto il giro della rete: le immagini sono state diffuse in tutto il mondo e alcuni siti specializzati hanno verificato l'autenticità del materiale, smentendo l'ipotesi di un fotomontaggio e confermando la provenienza dai server di PlayStation Store. Pur non essendoci ancora una conferma da parte di Capcom, la sua presenza in questo nuovo capitolo della saga è ormai palese.
Leon S. Kennedy è comparso per la prima volta come giovane poliziotto in Resident Evil 2, ambientato nella fittizia Raccoon City, e nel corso degli anni è tornato in altri episodi, diventando un agente esperto e disilluso. Requiem, il nuovo capitolo, promette proprio di riportare la storia nella stessa città di Raccoon City e di riallacciarsi a una trama che, secondo gli autori, è iniziata trent'anni fa e si avvicina ora a un punto di svolta.
Negli ultimi mesi il possibile ritorno di Leon era stato al centro di molte voci di corridoio. Alcuni trailer lasciavano intravedere elementi a lui legati, come le rovine del vecchio commissariato di Raccoon City, ma nelle varie interviste gli sviluppatori della software house avevano scelto di mantenere un profilo molto prudente: da un lato avevano riconosciuto che nel gioco sarebbero apparsi alcuni personaggi già conosciuti, dall'altro avevano invitato a non farsi troppe illusioni per evitare possibili delusioni.
L'immagine trapelata da PlayStation Store assume particolare rilievo perché arriva a ridosso di un appuntamento importante per il settore dei videogiochi, i The Game Awards 2025, una sorta di "notte degli Oscar" per l'industria videoludica in cui Resident Evil: Requiem mostrarsi di nuovo al pubblico. È lecito credere che sia questo il momento in cui Capcom chiarirà ufficialmente quale ruolo avrà Leon: potrebbe trattarsi di un co-protagonista da controllare direttamente oppure di una presenza più marginale, limitata ad alcune sequenze specifiche della storia.
Nel frattempo, nelle scorse ore è emersa un'altra informazione che ha alimentato le discussioni tra coloro che seguono la serie di Resident Evil. Una scheda del rivenditore GameStop dedicata all'edizione Deluxe di Requiem menziona infatti contenuti aggiuntivi legati a Rosemary Winters, altro personaggio della saga, figlia del protagonista degli ultimi capitoli.
Non è chiaro se si tratti di un dettaglio definitivo oppure di un testo provvisorio, ma l'ipotesi di un gioco con più personaggi di rilievo (la nuova arrivata Grace, il veterano Leon e la giovane Rosemary) è oggi al centro di molte speculazioni e non sarebbe certamente una novità per Capcom.
Per il momento, quel che è certo è che Resident Evil Requiem arriverà sul mercato il 27 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2.
Il resto, compreso il destino di Leon S. Kennedy dopo anni di lotta contro epidemie, mostruosità varie e complotti impensabili, è ancora avvolto nel mistero, ma a giudicare dall'entusiasmo suscitato da una semplice immagine comparsa su PlayStation Store, il ritorno del personaggio è già uno degli eventi più attesi da chi ama la serie di Resident Evil e, più in generale, dagli appassionati di videogiochi.