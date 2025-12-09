Resident Evil Requiem punta sul passato: confermato il ritorno di Leon Kennedy

Il personaggio, dall'aspetto più adulto e provato rispetto al passato ma comunque immediatamente identificabile, ha fatto ben presto il giro della rete: le immagini sono state diffuse in tutto il mondo e alcuni siti specializzati hanno verificato l'autenticità del materiale, smentendo l'ipotesi di un fotomontaggio e confermando la provenienza dai server di PlayStation Store. Pur non essendoci ancora una conferma da parte di Capcom, la sua presenza in questo nuovo capitolo della saga è ormai palese.