Resident Evil Requiem sbarca su Fortnite e Nintendo Switch 2

Aspettando l'esordio dell'avventura di Grace Ashcroft, che arriverà anche su Switch 2, Capcom svela alcune iniziative per il suo nuovo videogioco horror
© Ufficio stampa
Buone notizie per chi attende l'uscita di Resident Evil: Requiem, con Capcom che ha confermato il supporto alla nuova Switch 2 di Nintendo: in occasione dell'evento Road to Requiem, organizzato dalla casa giapponese per condividere le ultime novità sul suo videogioco horror, l'azienda ha dato il via alle prenotazioni e ha confermato che la versione per la nuova console ibrida di Nintendo arriverà il 27 febbraio 2026.
Oltre alle versioni per console, Requiem farà il suo debutto lo stesso giorno su PC sia su Steam e sia su Epic Games Store, per la prima volta nella storia della serie. Una collaborazione, quella con Epic Games, che vedrà la protagonista del gioco, Grace Ashcroft, comparire nel mondo di Fortnite.
© Ufficio stampa
L'annuncio è stato al centro dell'evento Road to Requiem, una presentazione condotta da Maggie Robertson (voce di Lady Dimitrescu in Resident Evil Village), che ha ripercorso le tappe della saga da Raccoon City in poi e mostrato brevi sequenze del gioco.
Il lancio sarà accompagnato da due edizioni: la Standard e la Deluxe, con quest'ultima che aggiunge cinque costumi, quattro varianti estetiche per armi, due filtri schermo, due ciondoli e altri extra, che saranno racchiusi anche all'interno di una speciale Deluxe Steelbook Edition riservata ai collezionisti.
© Ufficio stampa
In parallelo, Nintendo metterà in vendita un controller Pro per Switch 2 dedicato a Requiem, disponibile dal lancio con livrea nera e richiami estetici al gioco, mentre nell'estate 2026 debutterà il primo Amiibo di Resident Evil in assoluto, dedicato alla protagonista Grace Ashcroft.
All'inizio del 2026 si terrà il Resident Evil Showcase, che promette di entrare ancora di più nel merito di ambientazioni, personaggi e sistemi di gioco, mentre sul fronte delle voci di corridoio, resta viva la curiosità sulla possibile presenza di Leon S. Kennedy come personaggio giocabile accanto a Grace: al momento non c'è alcuna conferma ufficiale, ma lo speciale "Road to Requiem" ha stuzzicato l'attesa con nuove scene tratte dalla campagna che potrebbero nascondere nuovi indizi in bella vista.
© Ufficio stampa
Per gli utenti Nintendo, il 27 febbraio sarà una giornata particolarmente ricca: su Switch 2 arriveranno anche Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village, entrambi nelle Gold Edition contenenti modalità aggiuntive (e, nel caso di Village, persino la possibilità di giocare in terza persona). Chi vorrà recuperare tutto in un colpo solo potrà approfittare del Resident Evil Generation Pack, che sarà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 e riunirà le edizioni Gold di Resident Evil 7 biohazard e Village, oltre a una copia di Requiem.
Il director Akifumi Nakanishi, intanto, ha lasciato intendere che il nuovo episodio proverà a tenere insieme tradizione e modernità: grandi mostri, richiami a figure come Lisa Trevor e quel mix di tensione e visuale che strizza l'occhio alle preferenze del pubblico occidentale.