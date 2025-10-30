Resident Evil Requiem sbarca su Fortnite e Nintendo Switch 2

Per gli utenti Nintendo, il 27 febbraio sarà una giornata particolarmente ricca: su Switch 2 arriveranno anche Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village, entrambi nelle Gold Edition contenenti modalità aggiuntive (e, nel caso di Village, persino la possibilità di giocare in terza persona). Chi vorrà recuperare tutto in un colpo solo potrà approfittare del Resident Evil Generation Pack, che sarà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 e riunirà le edizioni Gold di Resident Evil 7 biohazard e Village, oltre a una copia di Requiem.