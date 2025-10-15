Summer Game Fest 2026: il grande evento estivo dedicato ai videogiochi torna a giugno

L'ultima edizione, andata in scena lo scorso giugno, ha registrato oltre 50 milioni di spettatori in diretta nell'arco di due ore, record assoluto per la manifestazione secondo gli organizzatori: tra i momenti di spicco dell'evento ci sono l'annuncio di Atomic Heart II, la presentazione del nuovo strategico de Il trono di spade e la chiusura affidata a Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della saga horror di Capcom. Sul palco si sono visti anche un nuovo sguardo al progetto di Ryu Ga Gotoku Studio (conosciuto come "Project Century"), diversi annunci firmati da Io-Interactive e la conferma del nuovo gioco di Scott Pilgrim.