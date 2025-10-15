Summer Game Fest 2026: il grande evento estivo dedicato ai videogiochi torna a giugno

L'edizione 2026 del Summer Game Fest avrà una nuova casa: appuntamento al Dolby Theatre di Hollywood il 5 giugno per scoprire il futuro dei videogiochi
Il Summer Game Fest, l'evento che ogni anno raduna sullo stesso palco annunci e anteprime dal mondo dei videogiochi, tornerà il prossimo anno in una nuova "casa": ad annunciare la data ci ha pensato il giornalista Geoff Keighley, che ha confermato il ritorno dell'evento fissato a venerdì 5 giugno 2026 nella cornice del Dolby Theatre di Hollywood, storica casa degli Oscar, promettendo "nuovi annunci e sorprese".
Come di consueto, l'evento sarà aperto al pubblico (i biglietti saranno messi in vendita nella primavera del 2026) e verrà trasmesso in rete su YouTube e Twitch, permettendo a ogni amante dei videogiochi di scoprire le novità in arrivo dal prossimo anno in poi.
L'ultima edizione, andata in scena lo scorso giugno, ha registrato oltre 50 milioni di spettatori in diretta nell'arco di due ore, record assoluto per la manifestazione secondo gli organizzatori: tra i momenti di spicco dell'evento ci sono l'annuncio di Atomic Heart II, la presentazione del nuovo strategico de Il trono di spade e la chiusura affidata a Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della saga horror di Capcom. Sul palco si sono visti anche un nuovo sguardo al progetto di Ryu Ga Gotoku Studio (conosciuto come "Project Century"), diversi annunci firmati da Io-Interactive e la conferma del nuovo gioco di Scott Pilgrim.
Creato dal conduttore Geoff Keighley, il Summer Game Fest si è ritagliato negli ultimi anni il ruolo di grande vetrina internazionale dell'industria dei videogiochi, prendendo rapidamente il posto dell'E3 di Los Angeles, che per anni è stato l'appuntamento di riferimento per l'estate del settore videoludico.