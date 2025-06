Capcom prepara il prossimo Spotlight, spazio a Pragmata e Resident Evil Requiem

Oltre a nuove sequenze di gameplay e a informazioni inedite sulle novità in cantiere, Capcom sfrutterà l'evento digitale per mostrare il secondo aggiornamento di Monster Hunter Wilds, il cui debutto è ormai alle porte, e i personaggi che faranno parte del terzo anno di vita del suo picchiaduro Street Figher 6: Sagat (in uscita in estate), C. Viper (autunno), Alex e Ingrid (primavera 2026 in entrambi i casi).