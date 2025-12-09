Videogiochi: il nuovo corso di Tomb Raider svelato ai The Game Awards 2025

Lo studio, nel frattempo, ha vissuto un periodo particolarmente turbolento, segnato da cambi di proprietà e diverse ondate di licenziamenti. Prima l'acquisizione da parte di Embracer Group, poco dopo la cessione del marchio a Middle-earth Enterprises, mentre il ruolo di editore è rimasto ad Amazon Games, alle prese a sua volta con ristrutturazioni interne e tagli di personale. Crystal Dynamics ha confermato a più riprese che il nuovo Tomb Raider non è stato cancellato e che i tagli fanno parte di una riorganizzazione pensata per ottimizzare lo sviluppo del gioco di punta dello studio, preparando la software house a progetti futuri.