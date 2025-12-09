Videogiochi: il nuovo corso di Tomb Raider svelato ai The Game Awards 2025

La notte degli Oscar dei videogiochi vedrà l'annuncio del nuovo progetto dedicato alla saga Tomb Raider e al suo storico volto, l'archeologa Lara Croft
© Ufficio stampa
Il futuro di Tomb Raider, una delle serie più amate dei videogiochi, sarà svelato tra pochi giorni all'edizione 2025 dell'evento The Game Awards: a confermarlo è stato Geoff Keighley, produttore e conduttore della cerimonia, che ha invitato il pubblico a seguire l'evento "per dare uno sguardo al futuro di una delle saghe più famose del mondo dei videogiochi" e scoprire così la prossima avventura di Lara Croft.
L'annuncio è stato anticipato anche da una speciale isola di Fortnite dedicata all'evento, dove è comparso un portale legato a Tomb Raider, ma allo stato attuale i dettagli sono volutamente vaghi. Keighley non ha specificato se si parlerà di un nuovo videogioco, della serie televisiva in lavorazione o di entrambi i progetti.
L'ipotesi più probabile è che sul palco dei The Game Awards 2025 venga finalmente mostrato il nuovo capitolo principale della saga, in sviluppo presso Crystal Dynamics, ma non è da escludere qualche novità anche al di là dei videogiochi. Crystal Dynamics aveva annunciato nell'aprile del 2022 di aver "appena iniziato" a lavorare a un nuovo capitolo di Tomb Raider, sviluppato con l'ausilio del motore Unreal Engine 5. Da allora, però, il progetto è rimasto lontano dai riflettori: nessun video e nessuna sequenza di gioco a eccezione di uno sguardo alla "nuova versione" di Lara Croft, mostrata lo scorso anno con un'illustrazione.
Lo studio, nel frattempo, ha vissuto un periodo particolarmente turbolento, segnato da cambi di proprietà e diverse ondate di licenziamenti. Prima l'acquisizione da parte di Embracer Group, poco dopo la cessione del marchio a Middle-earth Enterprises, mentre il ruolo di editore è rimasto ad Amazon Games, alle prese a sua volta con ristrutturazioni interne e tagli di personale. Crystal Dynamics ha confermato a più riprese che il nuovo Tomb Raider non è stato cancellato e che i tagli fanno parte di una riorganizzazione pensata per ottimizzare lo sviluppo del gioco di punta dello studio, preparando la software house a progetti futuri.
Oltre ai videogiochi c'è anche il piccolo schermo, con una serie live-action di Tomb Raider realizzata in collaborazione con Story Kitchen che vedrà Sophie Turner ("Il trono di spade") nel ruolo di Lara Croft. L'obiettivo è "reinventare il franchise su larga scala" e collegare la serie e i videogiochi in un unico universo narrativo. Il progetto, annunciato originariamente nel 2023, ha attraversato mesi di incertezze, tra indiscrezioni su una possibile cancellazione e cambi ai vertici. A settembre, però, è stato ribadito che la serie si farà e che le riprese inizieranno il prossimo anno, con Sophie Turner confermata nel ruolo di protagonista.
La presentazione del nuovo Tomb Raider ai The Game Awards è decisamente interessante per il futuro di una saga apprezzatissima nell'industria dei videogiochi: la cerimonia condotta da Keighley potrebbero diventare il palcoscenico ideale per riportare in auge un personaggio e un marchio che, nonostante la recente conquista del Guinness dei primati, mancano con un episodio inedito dal lontano 2018 con Shadow of the Tomb Raider.