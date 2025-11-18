The Game Awards, Clair Obscur: Expedition 33 domina le nomination agli "Oscar dei videogiochi"

Sul fronte musicale, la sfida per la colonna sonora coinvolge alcuni dei compositori più originali e apprezzati del panorama videoludico: Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong), Darren Korb (Hades II), Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33), Toma Otowa (Ghost of Yotei) e il duo composto da Woodkid e Ludvig Forssell, che hanno prestato il loro talento per Death Stranding 2: On The Beach. Gli stessi titoli si ritrovano all'incirca nella categoria della migliore direzione artistica.