Videogiochi: Christian Cantamessa e Davide Soliani fondano un nuovo studio

Day 4 Night Studios vedrà il duo formato da Cantamessa e Soliani lavorare su un progetto che alzerà l'asticella in termini di narrazione e progettazione di gioco. Per farlo, i due sviluppatori italiani hanno scelto di collaborare con Cristina Nava (ex-producer di Ubisoft Milano), Gian Marco Zanna (ex-producer di Milestone e Ubisoft Milano) e Luca Breda (ex-responsabile dei combattimenti di Ubisoft), che in passato hanno lavorato a franchise come Just Dance, Ghost Recon, Star Wars e il succitato Mario + Rabbids.