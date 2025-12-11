BAFTA Games Awards: Hades II e Hollow Knight Silksong tra i migliori videogiochi dell'anno

Per il grande pubblico, abituato a sentire parlare dei BAFTA soprattutto in relazione al cinema, questi riconoscimenti sono anche un modo per misurare quanto i videogiochi siano ormai entrato a pieno titolo tra le forme di espressione culturale riconosciute a livello internazionale. In tal senso, con il suo insieme di grandi saghe e produzioni più sperimentali, la "longlist" dei BAFTA Games Awards 2026 è una testimonianza di quanto sia ricco e vario un settore che non smette di crescere e innovare.