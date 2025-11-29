The Witcher 4 si fa attendere: CD Projekt Red non mostrerà il gioco ai The Game Awards

La scelta non è banale, perché negli ultimi anni i The Game Awards sono diventati più di una semplice cerimonia di premiazione. La serata, trasmessa in diretta in tutto il mondo, è un grande palcoscenico su cui gli editori mostrano per la prima volta trailer e sequenze dei loro videogiochi di punta. In tal senso, l'assenza di The Witcher 4 vuole essere un segnale preciso da parte di CD Projekt Red: il nuovo gioco di ruolo è ancora in una fase in cui lo studio preferisce non esporsi.