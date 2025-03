The Witcher 4, esordio distante: CD Projekt Red punta al 2027 per il suo gioco di ruolo

Se le probabilità che il nuovo capitolo della saga fantasy potesse arrivare effettivamente quest'anno erano irrisorie, in molti speravano nell'eventualità che la nuova avventura della protagonista Ciri iniziasse nel 2026. Non sarà così: intenzionato a non ripetere gli errori commessi con Cyberpunk 2077, lanciato in condizioni disastrose pur di non saltare la finestra di pubblicazione promessa agli investitori e massacrato dai videogiocatori per l'esperienza di gioco ben distante dalle promesse iniziali, lo studio vuole prendersi tutto il tempo necessario per rifinire al meglio il suo gioco di ruolo e lanciarlo solo quando sarà soddisfatta del risultato.