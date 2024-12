The Witcher IV sarà doppiato in italiano, CD Projekt Red punta sul Bel paese per il gioco di ruolo

Negli ultimi anni, sono sempre meno i videogiochi che puntano sul doppiaggio in italiano, con molte aziende che preferiscono investire su lingue più diffuse per il "voiceover". Non è il caso di CD Projekt Red, che dopo aver introdotto il doppiaggio in italiano nel suo gioco di ruolo Cyberpunk 2077, ha confermato la stessa strategia per il nuovo e già attesissimo The Witcher IV.