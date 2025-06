The Witcher 4: cosa ci racconta la demo tecnica sull'ambizione di CD Projekt Red

Già, perché tutto ciò che è stato mostrato durante la dimostrazione tecnica all'evento di Epic Games non deve trarre in inganno: pur essendo "manovrata" in tempo reale, questa versione di The Witcher 4 non è altro che una "fetta" del gioco di ruolo attualmente in lavorazione, una porzione costruita ad arte per mostrare il risultato che lo studio vorrebbe raggiungere al lancio sul mercato e che, tuttavia, potrebbe subire variazioni quando nell'insieme dovranno essere incluse anche tutte le altre meccaniche di gioco alla base del progetto, chiaramente non presenti in questo frangente.