Cyberpunk 2077 tra record e il debutto su Switch 2: CD Projekt Red svela il titolo del seguito

L'atteso gioco di ruolo, precedentemente conosciuto come "Project Orion", ha dunque superato la fase "concettuale" ed entra in un frangente cruciale per ogni videogioco: CD Projekt Red ha confermato che il nuovo Cyberpunk 2 è entrato nel processo di pre-produzione presso la sua divisione nel territorio nordamericano, che include studi a Boston e Vancouver. Il progetto, in ogni caso, arriverà dopo The Witcher 4.