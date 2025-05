Un secolo di sicurezza al servizio della comunità: il gruppo Corpo Vigili Giurati celebra 100 anni di storia

Per celebrare i cento anni di storia del Corpo, giovedì 29 maggio 2025 alle 16:30 il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ospita l’evento “Sicurezza Urbana: visione storica ed evoluzioni future”, organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze. Un appuntamento istituzionale e culturale che apre un confronto sul futuro della sicurezza nelle città: quali rischi affrontiamo oggi, quale sarà il ruolo della vigilanza privata domani e, soprattutto, come possono collaborare pubblico e privato per tutelare i cittadini.



Le voci del territorio e del settore Sul palco, accanto ai rappresentanti del Corpo Vigili Giurati – l’amministratore delegato Emilio Berni, Raffaella e Chiara Berni del CdA, e la presidente Gabriella Gamberini – interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Firenze Andrea Giorgio, la presidente di ASSIV Maria Cristina Urbano, il Segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, la Presidente Sezione Orafi di Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini, il Comandante del Corpo di polizia urbana Francesco Passaretti e il docente e advisor per il settore sicurezza dell’Università di Bologna Alberto Pagani.