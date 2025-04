Videogiochi: Astro Bot conquista i BAFTA Game Awards 2025

Serata da incorniciare anche per Still Wakes The Deep, uno dei videogiochi horror più interessanti dello scorso anno che ha ottenuto la vittoria nelle categorie "New Intellectual Property" (per la migliore proprietà intellettuale inedita), "Performing in a Leading Role" (per il miglior personaggio principale, ottenuto da Alec Newman) e "Performing in a Supporting Role" (per il miglior personaggio di supporto, ottenuto da Karen Dunbar), mentre l'altra sorpresa dello scorso anno, Helldivers 2, ha conquistato due premi per la miglior colonna sonora e il miglior comparto multigiocatore.