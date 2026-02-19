Grazie ad alcune prove attoriali convincenti e a una notevole versatilità, Elordi si sta dimostrando un attore affidabile sul quale vari registi desiderano puntare. Guillermo del Toro e Ridley Scott non si sono pentiti di aver scommesso su di lui e ora anche un altro grande cineasta sembra aver messo gli occhi sul talento australiano: Denis Villeneuve. Anche se al momento è impegnato con la post produzione del terzo capitolo di Dune, il regista ha comunque iniziato a muoversi per dare una forma al suo prossimo progetto, ossia un film della saga 007. Secondo alcune voci di corridoio, inizialmente Villeneuve aveva pensato di puntare su un attore sconosciuto al grande pubblico per renderlo il nuovo volto di James Bond, tuttavia pare che nel corso del tempo la sua posizione sia cambiata e che ora tra i papabili per la parte ci sia anche Jacob Elordi.