Jacob Elordi potrebbe diventare il James Bond più giovane di sempre
Il regista Denis Villeneuve sembra interessato alla possibilità di rendere l’attore il protagonista del prossimo film incentrato sull’agente segreto
Jacob Elordi alla premiere di Wuthering Heights - Cime Tempestose a Sydney © IPA
Quello di James Bond non è certo un ruolo che può essere interpretato da chiunque. Nel corso dei decenni il personaggio creato da Ian Fleming è stato portato sul grande schermo da attori del calibro di Sean Connery, Roger Moore e Daniel Craig, rendendolo una delle più grandi icone del cinema. Far indossare i panni dell’agente 007 a un giovane può essere visto come un azzardo, tuttavia nel firmamento di Hollywood c’è una stella in ascesa che potrebbe rivelarsi in grado di reggere un simile peso sulle proprie spalle: il 28enne Jacob Elordi.
Elordi sarebbe nel mirino di Villeneuve
Grazie ad alcune prove attoriali convincenti e a una notevole versatilità, Elordi si sta dimostrando un attore affidabile sul quale vari registi desiderano puntare. Guillermo del Toro e Ridley Scott non si sono pentiti di aver scommesso su di lui e ora anche un altro grande cineasta sembra aver messo gli occhi sul talento australiano: Denis Villeneuve. Anche se al momento è impegnato con la post produzione del terzo capitolo di Dune, il regista ha comunque iniziato a muoversi per dare una forma al suo prossimo progetto, ossia un film della saga 007. Secondo alcune voci di corridoio, inizialmente Villeneuve aveva pensato di puntare su un attore sconosciuto al grande pubblico per renderlo il nuovo volto di James Bond, tuttavia pare che nel corso del tempo la sua posizione sia cambiata e che ora tra i papabili per la parte ci sia anche Jacob Elordi.
Il possibile record legato all’età
L’indiscrezione non arriva da una fonte qualunque, bensì da Roger Friedman, un giornalista affidabile e con decenni di esperienza alle spalle. Secondo quanto riportato in un suo articolo, Elordi avrebbe già incontrato sia i produttori del nuovo film di 007 che il regista Denis Villeneuve.
Se riuscisse davvero a ottenere la parte, l’attore australiano diventerebbe il più giovane James Bond di sempre, scalzando il precedente detentore del record, George Lazenby, che interpretò l’agente segreto all’età di 29 anni nel film “Agente 007 – Al servizio di Sua Maestà”. Con un pizzico di fortuna, Elordi potrebbe anche diventare il volto del franchise per parecchio tempo, come già accaduto in passato ad altri interpreti dell’uomo con la licenza di uccidere.
Cosa sappiamo sul nuovo film di 007?
Per il momento si sa davvero poco sul progetto “Bond 26”, privo sia di un titolo ufficiale che di una data d’uscita (anche se è ragionevole ipotizzare che non arriverà nei cinema prima del 2027/2028). Dopo la fine dell’era di Daniel Craig, i produttori hanno scelto di prendersi tutto il tempo necessario per capire in quale direzione portare la storica serie cinematografica. D’altronde quando si ha un’eredità così importante tra le mani è doveroso procedere con cautela per evitare di scontentare i fan. Al momento le uniche certezze sono Villeneuve alla regia e Steven Knight alla sceneggiatura, due nomi associati a dei successi importanti e che fanno ben sperare per la qualità complessiva del progetto. Con Elordi nei panni di James Bond ci sarebbe il potenziale per un film in grado di soddisfare le aspettative, almeno sulla carta.