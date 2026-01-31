Nell'adattamento del romanzo del 1847 di Emily Brontë, Catherine e Heathcliff sono coinvolti in una storia d'amore passionale, carnale. Una chimica spiazzante, che Robbie ed Elordi hanno portato anche al di fuori del set cinematografico, tra interviste e sfilate sui red carpet. A incendiare ulteriormente il dibattito sul rapporto fra i due, gli anelli coordinati che hanno sfoggiato all'anteprima del film a Los Angeles e che l'attrice ha fatto realizzare. L'immagine di due scheletri abbracciati, le iniziali dei personaggi e una scritta "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali".