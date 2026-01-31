Margot Robbie e Jacob Elordi: la chimica fra i due attori è la più chiacchierata del Web
Protagonisti di Cime Tempestose di Emerald Fennel, in arrivo nelle sale italiane dal 12 febbraio
Non è ancora uscito al cinema ed è da mesi sulla bocca di tutti. Cime Tempestose di Emerald Fennel, in arrivo nelle sale italiane dal 12 febbraio, vede protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, rispettivamente nei ruoli degli innamorati Catherine e Heathcliff. Due volti noti, una grande intesa: in diverse interviste i due attori australiani hanno dichiarato di essere "ossessionati l'uno dall'altra", non uscendo volutamente dalle vesti dei personaggi.
Dentro e fuori dal set
Nell'adattamento del romanzo del 1847 di Emily Brontë, Catherine e Heathcliff sono coinvolti in una storia d'amore passionale, carnale. Una chimica spiazzante, che Robbie ed Elordi hanno portato anche al di fuori del set cinematografico, tra interviste e sfilate sui red carpet. A incendiare ulteriormente il dibattito sul rapporto fra i due, gli anelli coordinati che hanno sfoggiato all'anteprima del film a Los Angeles e che l'attrice ha fatto realizzare. L'immagine di due scheletri abbracciati, le iniziali dei personaggi e una scritta "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali".
Il regalo a San Valentino
L'aneddoto più discusso rimane quello delle rose che Robbie ha ricevuto da Elordi durante le riprese di Cime Tempestose. "Stavamo girando il giorno di San Valentino. Mi hai rallegrato la giornata e, nei panni di Heathcliff, hai riempito la mia stanza di rose", ha raccontato l'attrice parlando con il collega durante un'intervista a Vogue Australia. "Ricordo di aver pensato 'Oh, probabilmente è un ottimo fidanzato, perché c'è molta premura in questo gesto'", ha aggiunto. Nonostante questo grande affiatamento, entrambi gli attori sono impegnati nella vita reale. Elordi con la modella Olivia Jade Giannulli e Robbie con il regista Tom Ackerley.
Il commento di Margot Robbie sul marito
In merito al film, l'attrice ha dichiarato al Daily Mail: "Io andrei a vederlo con le amiche un venerdì sera. Vorrei bere qualche cocktail e magari mettermi un po' in tiro. Poi andrei con mio marito...o con qualcun altro, a San Valentino". Un commento che ha subito scatenato i rumors sul matrimonio di Robbie. C'è chi parla persino di "relazione aperta".