Margot Robbie e il suo legame speciale con il profumo più famoso

Attrice affermata e produttrice visionaria, è una donna che ha costruito il proprio successo con l'intento di raccontare storie guidate da figure femminili forti. La sua carriera sorprendente, la sua aura irresistibile e il suo carisma, deciso e sereno, rispecchiano il carattere di un profumo unico. Perciò Chanel ha scelto Margot Robbie come testimonial della nuova campagna pubblicitaria dedicata al suo iconico N°5.



"Una schiera di talenti straordinari" - Ambassador della maison da marzo 2018, Margot Robbie entra così a far parte del lignaggio delle grandi attrici che nel tempo hanno incarnato l’essenza di questa fragranza unica. "Penso che Chanel N°5 sia uno dei profumi più emblematici al mondo - sottolinea -. Innumerevoli talenti sono stati associati nel corso degli anni a questa fragranza. È incredibile farne parte oggi".



Quali sono i film che hanno reso famosa Margot Robbie? - Nel corso della sua prestigiosa carriera, in continua evoluzione, l'artista australiana ha dato vita a storie emozionanti, interpretando ruoli ambiti. Dopo il debutto in "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese nel 2013, ha interpretato Sharon Tate per Quentin Tarantino nel film "C’era una volta a... Hollywood". In "Babylon" ha donato al pubblico un’indimenticabile interpretazione di una giovane donna ambiziosa, che ricomincia daccapo. Margot Robbie ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar per "Tonya", pellicola indipendente che narra la storia controversa della pattinatrice artistica Tonya Harding, prodotta da lei stessa attraverso la sua casa di produzione LuckyChap. Più di recente, è stata attrice e produttrice del film "Barbie" di Greta Gerwig, un fenomeno mondiale che ha ricevuto otto nomination agli Oscar. Attualmente sta portando avanti vari progetti per il cinema e la televisione, sempre con la sua società LuckyChap e tutti con l’obiettivo di rappresentare storie al femminile, far ascoltare le voci delle donne e sostenere il lavoro di registe emergenti.