Jacob Elordi: baffi, basette e mullet, il look del single più ambito di Hollywood

Jacob Elordi, stile da fuoriclasse alle premiere di Frankenstein e sui red carpet
Non solo Frankenstein. Star in ascesa, icona della Gen Z sui social, è il sex symbol del momento. Le sue carte beauty vincenti
Dai baffi ai capelli. Riuscirà Jacob Elordi a dettare anche i prossimi beauty trend? Il protagonista di Frankenstein di Guillermo del Toro, per cui ha affrontato una trasformazione completa per diventare "la Creatura", svetta tra i sex symbol del momento ed è tra gli scapoli d'oro più ambiti di Hollywood (primato che detiene assieme al collega Pedro Pascal). Icona della Gen Z sui social, lo stile del 28enne attore australiano di origini spagnole non era passato inosservato già sui red carpet della Mostra del cinema di Venezia.
Oltre a rendere "very cool" anche il classico smoking, vengono particolarmente apprezzate dagli ammiratori di Jacob Elordi la disinvoltura, i sorrisi naturali, la padronanza di sé. È un affezionato del mullet, un taglio di capelli "no gender", unisex, adatto agli uomini quanto alle donne, democratico.
Un hair look di ispirazione vintage, leggermente più lungo dietro. Quello di Jacob Elordi è, tecnicamente, un soft mullet, una versione morbida e meno punk rispetto all'originale. Facile da portare e glamour, punta su una parte laterale più corta, appena accennata e ben sfumata, senza contrasti netti. A dare una connotazione particolarmente rilassata al look dell'attore sono anche i suoi baffi, poco pronunciati, e le basette.
In passato le basette di Jacob Elordi sono diventate trending topic sui social e hanno scatenato diversi meme. Nel corso dell'ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, l'attore si è infatti presentato sul red carpet con dei favoriti molto accentuati e larghi, lunghi fino alla metà delle guance. Ricordavano, in effetti, quelli portati dagli uomini dell'Ottocento. Si è intuito che la scelta fosse dovuta a esigenze sceniche. Elordi interpreterà, infatti, Heathcliff nel nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell e che vedrà accanto a lui sul set Margot Robbie, nel ruolo di Catherine Earnshaw. Il film, che uscirà il 12 febbraio 2026, è descritto come una versione del romanzo di Emily Brontë "ad alto tasso erotico".
