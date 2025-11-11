Jacob Elordi: baffi, basette e mullet, il look del single più ambito di Hollywood

In passato le basette di Jacob Elordi sono diventate trending topic sui social e hanno scatenato diversi meme. Nel corso dell'ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, l'attore si è infatti presentato sul red carpet con dei favoriti molto accentuati e larghi, lunghi fino alla metà delle guance. Ricordavano, in effetti, quelli portati dagli uomini dell'Ottocento. Si è intuito che la scelta fosse dovuta a esigenze sceniche. Elordi interpreterà, infatti, Heathcliff nel nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose, diretto da Emerald Fennell e che vedrà accanto a lui sul set Margot Robbie, nel ruolo di Catherine Earnshaw. Il film, che uscirà il 12 febbraio 2026, è descritto come una versione del romanzo di Emily Brontë "ad alto tasso erotico".