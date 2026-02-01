La scena, ripresa da alcuni presenti, ha fatto il giro dei social in poche ore. Commenti a valanga, reazioni opposte: c'è chi ha parlato di gesto poco elegante e irrispettoso, e chi invece ci ha visto un momento di tenera normalità, lontano anni luce dalla rigidità patinata degli eventi hollywoodiani. Per molti fan, quella mano tesa non è stata motivo di scandalo, ma la dimostrazione che anche una star internazionale, sotto lo smoking, resta pur sempre figlio.