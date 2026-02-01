Jacob Elordi sputa la gomma da masticare sul red carpet e la dà in mano alla mamma
Alla première di "Cime Tempestose" l'attore sorprende tutti con un gesto tanto spontaneo quanto discusso tra flash e polemiche
Sotto gli occhi increduli di fotografi e ospiti, Jacob Elordi ha interrotto la sua sfilata sul red carpet di "Cime Tempestose" per sputare una gomma da masticare e consegnarla, con assoluta naturalezza, alla madre. Un gesto inatteso, consumato tra i flash e il silenzio sorpreso dei presenti, che ha trasformato la première in uno dei momenti più commentati della serata.
Un imprevisto sotto i riflettori
Mentre i fotografi immortalavano l'attore australiano, volto amatissimo di "Euphoria", Elordi si è accorto di avere ancora in bocca una chewing-gum. Un dettaglio banale, ma potenzialmente fatale per gli scatti ufficiali. La soluzione? Niente cestini, niente assistenti: Jacob si è semplicemente girato verso la madre, presente al suo fianco, e le ha passato la gomma appena sputata. Lei, imperturbabile, l'ha presa a mani nude senza fare una piega, consentendo al figlio di tornare immediatamente a posare come se nulla fosse successo.
Il video virale e la rete divisa
La scena, ripresa da alcuni presenti, ha fatto il giro dei social in poche ore. Commenti a valanga, reazioni opposte: c'è chi ha parlato di gesto poco elegante e irrispettoso, e chi invece ci ha visto un momento di tenera normalità, lontano anni luce dalla rigidità patinata degli eventi hollywoodiani. Per molti fan, quella mano tesa non è stata motivo di scandalo, ma la dimostrazione che anche una star internazionale, sotto lo smoking, resta pur sempre figlio.