Saronno, confermato ergastolo per ex medico Cazzaniga: uccise 10 persone

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Leonardo Cazzaniga , l'ex primario del pronto soccorso di Saronno (Varese) accusato di aver ucciso 10 persone, 8 delle quali pazienti affidati alle sue cure. L'ex medico somministrava cocktail di farmaci letali ai malati, portandoli così al decesso. Sua complice l'ex infermiera, ed ex compagna, Daniela Taroni . Tra le vittime, anche il marito e il suocero della donna.

In primo grado Cazzaniga era stato condannato dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio per 12 omicidi (10 morti in corsia più quelli del marito e del suocero della Taroni) e assolto dall'accusa di aver provocato la morte di Domenico Brasca, paziente dell'ospedale affetto da cardiopatia e dal quadro clinico già compromesso. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, presieduta dal giudice Giovanna Ichino, lo ha invece assolto per 3 delle cosiddette morti in corsia, giudicandolo colpevole dell'omicidio di Brasca.

I giudici hanno inoltre dichiarato la responsabilità civile dell'Asst Valle Olona che, pertanto, in caso di condanna definitiva dovrà risarcire i parenti delle vittime e le altre parti civili.

La difesa di Cazzaniga Cazzaniga si è sempre difeso sostenendo di aver voluto, con il suo mix di farmaci, semplicemente alleviare le sofferenze di pazienti affetti da patologie irreversibili.