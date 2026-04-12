Una serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale aggressione di una baby gang, avvenuta in piazza Felice Palma, mentre si trovava insieme al figlio di 11 anni e alla compagna. L'uomo è stato assalito, quando ha richiamato quattro o cinque ragazzi, che stavano lanciando alcune bottiglie contro una vetrina: sarebbe caduto battendo la testa e andato in arresto cardiaco.