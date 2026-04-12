Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlio
Intervenuto per fermare un gesto vandalico, il 47enne è stato massacrato da un gruppo di ragazzi ed è morto dopo la violenta aggressione
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Una serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale aggressione di una baby gang, avvenuta in piazza Felice Palma, mentre si trovava insieme al figlio di 11 anni e alla compagna. L'uomo è stato assalito, quando ha richiamato quattro o cinque ragazzi, che stavano lanciando alcune bottiglie contro una vetrina: sarebbe caduto battendo la testa e andato in arresto cardiaco.
Chi era Giacomo Bongiorni
Il 47enne ha un uomo profondamente legato alla sua comunità. Nato a Viareggio, Bongiorni lavorava come responsabile nel settore metalmeccanico all'interno dello stabilimento del Pignone, dove era apprezzato per professionalità e impegno. La sua vita ruotava attorno alla famiglia: lascia due figli, una ragazza prossima ai 18 anni e un bambino di 11 e la compagna. Era conosciuto anche per le sue passioni semplici e autentiche: il calcio, praticato fin da giovane con la maglia del San Vitale Candia, e l'amore per la natura, che lo portava spesso a cercare funghi.
Una comunità sotto shock
La morte di Bongiorni ha scosso profondamente l'intera città di Massa. Il sindaco Francesco Persiani ha parlato di "violenza inaudita", annunciando il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Sul luogo dell'aggressione sono comparsi fiori e messaggi di cordoglio. Mentre l'amministrazione ha, inoltre, richiesto un potenziamento dei controlli sul territorio per far fronte a un'escalation di episodi violenti, le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili del pestaggio.