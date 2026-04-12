Per marcare il territorio, per vendetta o per divertimento: quando la baby gang uccide

È la notte del 26 marzo 2017, il 20enne Emanuele Morganti è con la fidanzata in un locale di Alatri, nel Frusinate. Al bancone litiga con un altro ragazzo per un drink, vola qualche parola e un paio di spintoni. La faccenda si chiude lì. Poco dopo intervengono i buttafuori, che prendono Emanuele e lo cacciano dal club. Lì, all'esterno, il giovane viene accerchiato e picchiato da un gruppo che dentro il locale non era entrato. Il 20enne si rialza, prova a fuggire ma viene inseguito, raggiunto e pestato con un manganello o un tubo di ferro. Una violenza fatale che, secondo gli inquirenti, è stata scatenata da un mix di alcol e droga e dalla voglia di dimostrare "davanti a tutti chi comanda e controlla il territorio". La Corte d'assise di Frosinone ha condannato il 26enne Michel Fortuna e i fratellastri Paolo Palmisani e Mario Castagnacci a sedici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Assolto invece il padre di Mario, Franco Castagnacci.