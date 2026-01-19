Logo Tgcom24
Cronaca
il pestaggio a santa croce

Campobasso, quattro minori denunciati per il 14enne pestato a sangue dopo l'interrogazione

L'aggressione avvenne dopo le lezioni scolastiche a Santa Croce di Magliano il 6 dicembre

19 Gen 2026 - 09:59
© Ansa

© Ansa

Quattro minorenni italiani, incensurati, tra i 13 e i 16 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Larino e della Stazione di Santa Croce di Magliano (Campobasso) per il pestaggio di un loro coetaneo avvenuto il 6 dicembre. L'indagine, coordinata dalla Procura dei Minori di Campobasso, ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e di individuare tutti i presunti responsabili.

Il pestaggio dopo l'interrogazione

 Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno richiesto alla Questura di Campobasso l'applicazione della misura di prevenzione dell'avviso orale nei confronti di tre dei quattro ragazzi, tutti ultraquattordicenni. L'episodio risale alla sera del 6 dicembre. Un 14enne è stato attirato fuori dalla chiesa, dove si trovava per il corso di preparazione alla Cresima, con un pretesto. In via Roma, nel centro storico del paese, veniva aggredito da tre coetanei con calci e pugni, mentre due ragazze minorenni riprendevano la scena con i cellulari.

Il video era finito rapidamente sui social. Il ragazzo era rientrato a casa con il volto tumefatto ed era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Gli accertamenti avevano evidenziato, tra le conseguenze più gravi, una perdita temporanea dell'udito da un orecchio per un danno al timpano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, all'origine dell'aggressione ci sarebbe un episodio avvenuto in ambito scolastico. Nelle settimane successive sono emerse anche segnalazioni su altri atti di vandalismo e violenza attribuiti allo stesso gruppo, tra cui l'aggressione a un uomo di 60 anni con disabilità.

Applicato il Decreto Caivano

 Il provvedimento, introdotto nel 2023 con il cosiddetto Decreto Caivano, è stato già notificato e resterà efficace fino al raggiungimento della maggiore età. La violazione delle prescrizioni comporterà conseguenze penali.

