Campobasso, quattro minori denunciati per il 14enne pestato a sangue dopo l'interrogazione

Quattro minorenni italiani, incensurati, tra i 13 e i 16 anni, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Larino e della Stazione di Santa Croce di Magliano (Campobasso) per il pestaggio di un loro coetaneo avvenuto il 6 dicembre. L'indagine, coordinata dalla Procura dei Minori di Campobasso, ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e di individuare tutti i presunti responsabili.