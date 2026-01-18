Nuovo pacchetto sicurezza: dalla stretta sui coltelli alle zone rosse e alle multe ai genitori

Inoltre, dopo i fatti di La Spezia e a Sora in provincia di Frosinone, probabile l'istituzione di sanzioni amministrative accessorie e subito applicabili dal prefetto che vanno dalla sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e del permesso di soggiorno in caso di ragazzi stranieri. Se i fatti sono commessi da un minore di 18 anni, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro a carico dei genitori o della persona tenuta alla sorveglianza del minore che non ha dimostrato di non aver potuto impedire il fatto. Scende da 14 a 12 anni la possibilità per i minori di essere ammoniti direttamente dal questore per porto di armi da taglio, rissa, violenza privata, minacce e atti persecutori e cyberbullismo. Multe fino a 3.000 euro per chi vende lame ai minori, anche sul web, e chiusura temporanea del negozio.