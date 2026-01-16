Stazione Termini a Roma, le immagini delle telecamere mostrano l'aggressione al funzionario

Sono le 22:14 quando si intravede a terra un uomo con intorno un gruppo di persone. Trascorsi due minuti nell'inquadratura entra una figura che si avvicina al gruppo, nella mano destra sembra tenere una busta e nell'altra un telefono che avvicina all'orecchio. Si tratta di un uomo che secondo le autorità è autore insieme ad altri del brutale pestaggio che ha quasi ucciso il funzionario del ministero attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma.