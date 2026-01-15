Roma, controlli a Termini: quattro arresti per reati legati a droga, aggressioni e furti

La polizia ha perlustrato tutta la zona intorno alla stazione, nonché l'interno dello scalo ferroviario: delle oltre 500 persone controllate, quattro sono state arrestate per reati legati a droga, aggressioni e furti mentre sei sono state denunciate per reati simili e per porto abusivo di armi. 17 cittadini extracomunitari, poi, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per la valutazione della posizione sul territorio nazionale. Controllate anche una decina di attività commerciali della zona, una delle quali è stata sanzionata per irregolarità nell'emissione di scontrini e ricevute.