Roma, controlli a Termini: quattro arresti per reati legati a droga, aggressioni e furti

Identificate oltre 500 persone, 17 stranieri sono stati accompagnati all’ufficio immigrazione
© Polizia di stato
Immigrazione clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti, reati predatori, ma anche evasione fiscale e rispetto delle norme da parte delle attività commerciali: questi i target dell’ultima operazione straordinaria della polizia alla stazione di Roma Termini. A intervenire, gli agenti dei Reparti mobili, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme ai Reparti Prevenzione Crimine e alle Unità cinofile antidroga.
La polizia ha perlustrato tutta la zona intorno alla stazione, nonché l'interno dello scalo ferroviario: delle oltre 500 persone controllate, quattro sono state arrestate per reati legati a droga, aggressioni e furti mentre sei sono state denunciate per reati simili e per porto abusivo di armi. 17 cittadini extracomunitari, poi, sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per la valutazione della posizione sul territorio nazionale. Controllate anche una decina di attività commerciali della zona, una delle quali è stata sanzionata per irregolarità nell'emissione di scontrini e ricevute.