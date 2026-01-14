Roma, nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h

Dal 15 gennaio parte la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. E' stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, come sottolinea il Campidoglio, il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. La nuova misura varrà anche sulle principali arterie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. L'obiettivo sono mille strade nella Capitale.