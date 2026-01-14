Logo Tgcom24
Cronaca
dal 15 gennaio

Roma, nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h

La misura entra in vigore il 15 gennaio all'interno della Ztl. Obiettivo mille strade per la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti

14 Gen 2026 - 14:38
© Ansa

© Ansa

Dal 15 gennaio parte la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. E' stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dopo il posizionamento dei cartelli di segnalazione ai varchi, come sottolinea il Campidoglio, il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. La nuova misura varrà anche sulle principali arterie, come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello e il Traforo. L'obiettivo sono mille strade nella Capitale.

La zona 30 a Roma

 Oltre alla zona Ztl-Centro storico, altre mille strade di Roma saranno portate a 30 km/h per aumentare la sicurezza stradale, aveva precisato il Comune di Roma sui propri social. Inoltre si ampliano in generale gli interventi per la riduzione della velocità in città.

Bologna, il limite dei 30 km/h riduce incidenti e smog

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Previsti anche cinque nuovi autovelox sulla via Cristoforo Colombo, oltre a quelli già attivi su Tangenziale e viale Newton. Saranno poi realizzati 175 attraversamenti pedonali rialzati e nuove strade scolastiche. Entro il 2026 saranno installati anche 40 nuovi Photored, dispositivi elettronici per la rilevazione delle infrazioni, con particolare attenzione agli incroci più ampi.

