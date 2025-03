Omicidio Thomas Bricca, ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia

Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia. È la sentenza emessa per l'omicidio di Thomas Bricca, 19 anni, dai giudici della Corte d'assise di Frosinone. Il giovane fu ucciso, per uno scambio di persona, con un colpo di pistola alla testa in pieno centro ad Alatri (Frosinone) il 30 gennaio 2023. La Procura aveva chiesto l'ergastolo per entrambi gli imputati. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Frosinone, a sparare fu il figlio Mattia, mentre il padre era alla guida dello scooter usato per la "spedizione punitiva" sfociata nell'omicidio.