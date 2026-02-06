Sedicenne aggredito con machete a Maranello (Mo), la madre: "I quattro della baby gang continuano a fare la loro vita"

La donna ripercorre il momento in cui è giunta l'ambulanza. "Nemmeno i soccorritori capivano dove erano le botte, mio figlio era pieno di sangue", spiega. Da allora è iniziato il lento recupero in ospedale. "Ha avuto una botta all'occhio, una frattura al naso ed è stato operato alla mano", dice. E alla domanda sul modo con cui dei minori sono entrati in possesso di un machete risponde: "È stato rubato a un negozio che vende ferramenta".