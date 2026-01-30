Torino, tenta un furto pochi istanti dopo l'intervista a "Dritto e rovescio"

Pochi istanti dopo l'intervista, le telecamere documentano in diretta il ragazzo allontanarsi in monopattino da una panchina posta a un centinaio di metri di distanza. "Mi ha rubato la collana", dice il giovane che sfreccia davanti alla troupe di "Dritto e rovescio" nel tentativo di inseguire il malvivente. Nella denuncia a caldo fornita agli agenti di polizia accorsi sul posto, il ragazzo racconta che il ladro lo ha avvicinato con la scusa di un accendino e subito dopo un complice l'ha bloccato da dietro portando a segno il furto. A quel punto la troupe di Rete 4 si mette al servizio delle indagini e consegna all'agente un'immagine del malvivente scattata dall'operatore video. Da Porta Nuova a Barriera di Milano: l'allarme baby gang coinvolge diverse zone di Torino ed è proprio nel quartiere a nord della città che, l'indomani, l'inviata "ritrova" l'autore del furto a piede libero il quale si dà nuovamente alla fuga.