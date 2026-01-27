Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso un ventottenne

"Gli avevamo detto: "Fermo, polizia", lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi" è questa la versione che il poliziotto, che ha sparato e ucciso il ventottenne nordafricano nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l'interrogatorio. L'agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: "Se non c'è in questo caso la discriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci".