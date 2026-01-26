Milano, ventottenne nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga: aveva una pistola a salve

"Sul singolo episodio non entro. Però sul clima generale per la sicurezza il Governo ha detto che va tutto bene, nonostante i numeri aumentati per stupri, rapine, violenze varie", ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte commentando la notizia. Conte ha sottolineato: "Il Governo ha anche adottato delle riforme che assolutamente incitano a far scappare delinquenti abituali, spacciatori che devono essere interrogati preventivamente prima dell'arresto. Abbiamo chiesto più volte di ristabilire la procedibilità d'ufficio per furti, rapine, borseggi, quando invece in questo momento occorre la querela di parte. Abbiamo chiesto investimenti, prendere quei soldi che vengono buttati in Albania per guardare dei centri vuoti e portarli qui, perché serve reintegrare la pianta organica, visto che manchiamo di circa 23mila tra carabinieri e forze di polizia". "Abbiamo chiesto anche di finanziare un fondo per il patto di sicurezza per i Comuni - ha proseguito - ma nulla di nulla. Annunciano decreti, piano casa, l'abrogazione delle liste d'attesa ma c'è un piccolo particolare, che siamo ormai al quarto anno e sta scadendo la legislatura".