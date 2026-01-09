Aurora Livoli, Valdez accusato dell'omicidio ai pm: "Le ho stretto le mani al collo perché urlava"

"La ragazza ha iniziato subito a urlare 'lasciami, lasciami'". È uno dei passaggi più drammatici del verbale dell'interrogatorio reso da Emilio Gabriel Valdez Velazco davanti ai pubblici ministeri e ai carabinieri. Il 57enne ha descritto così gli istanti dell'aggressione e dell'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un palazzo di via Paruta, a Milano. Secondo la sua versione per fermarla avrebbe prima coperto la bocca della giovane e poi le avrebbe stretto le mani al collo mentre lei tentava di fuggire.