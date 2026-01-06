Aurora Livoli si è difesa? L'ipotesi dei pm contro Valdez

Dopo l'intervento di alcuni passanti, viene inquadrato mentre fugge, imbocca le scale e arriva al mezzanino. Sale ancora, scompare per poi riapparire e fare il percorso a ritroso con la giacca, una double face, con l'esterno girato dalla parte bianca e non più a quadretti: salta la ringhiera delle stesse scale ed è di nuovo sulla banchina. Lì incrocia Aurora Livoli, sembra si parlino, si danno la mano, lui si inginocchia e pare abbracciarle le gambe e infine vanno via. Percorrono a piedi, in circa un quarto d'ora, poco più di un chilometro, fino a via Paruta. Entrano dal cancello del condominio fino al punto in cui la mattina dopo Aurora verrà trovata senza vita, lui se ne va attorno all'una, ritorna e riesce verso le 3. Una sequenza, questa, che per i pubblici ministeri non lascia dubbi.